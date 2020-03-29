Месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным. То, что зима решила действовать именно по такому принципу, стало понятно еще в понедельник-вторник. Всего за твое суток в Самаре выпало столько снега, сколько выпадает за 2 месяца. Результат - транспортный коллапс: автобусы и маршрутки не могли въехать даже в небольшой подъем.

Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. То, что зима решила действовать именно по такому принципу, стало понятно еще в понедельник-вторник. Всего за твое суток в Самаре выпало столько снега, сколько выпадает за 2 месяца. Результат — транспортный коллапс: автобусы и маршрутки не могли въехать даже в небольшой подъем.Местами на Средней Волге выросли 25-сантиметровые сугробы. В Саратовской области из-за метели возникли проблемы на трассе Сызрань — Волгоград. Там в снежном плену оказались сотни машин. На помощь водителям отправили группу спасателей. И теперь такой же жесткий рецидив зимы ждет центральный регион.В конце недели атлантический циклон принес на Русскую равнину очень теплый воздух из субтропиков. Но уже в воскресенье арктическое вторжение охватит весь север и северо-запад Европейской части страны. В начале новой недели холодный фронт пройдет и Москву. Из-за столкновения разнородных воздушных масс в его зоне сформируются мощные облака, так что похолодание будет сопровождаться осадками.В средней полосе их интенсивность в понедельник может превысить 10 мм. А севернее линии Сыктывкар — Калуга дожди станут переходить в снег. Это неминуемо осложнит дорожную обстановку — резко ухудшится видимость, на трассах появится снежная каша и гололедица.В эпицентре ненастья окажется столица. Небольшие дожди начнутся в мегаполисе в ночь на понедельник, утром к дождю уже будет примешиваться снег. На пик непогода выйдет во второй половине дня, выпадет 4-5 мм осадков за 6 часов. И только во вторник над городом выглянет солнце.Похолодание будет очень резким. Например, в Москве на выходных +15…16, а в понедельник уже не выше +1, возможно формирование временного снежного покрова. Затем вместе с улучшением погоды показания термометров немного повысятся, в полуденные часы до +2…+4. Кстати, такой температурный режим считается наиболее комфортным для коронавируса.