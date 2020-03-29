Специальный поезд, который курсирует между Москвой и Киевом, доставляя на родину граждан России и Украины, отправился вечером в субботу, 28 марта, с Киевского вокзала российской столицы. Поезд под номером 906/905 прибудет в Киев утром следующего дня.

Специальный поезд, который курсирует между Москвой и Киевом, доставляя на родину граждан России и Украины, отправился вечером в субботу, 28 марта, с Киевского вокзала российской столицы. Поезд под номером 906/905 прибудет в Киев утром следующего дня.Спецпоезд, билеты на который продавали "Украинские железные дороги", следует без остановок. В пути пассажиры проходят пограничный и таможенный досмотр. Кроме того, их осматривают сотрудники Роспотребнадзора, проверяя, не повышена ли у людей температура и нет ли других признаков заболевания, пишет ТАСС.Утром 28 марта поезд уже привез людей с Украины. На нем прибыли более 700 человек, большая часть из которых — россияне.Украина закрыла государственную границу с нуля часов 28 марта, рассчитывая таким образом уменьшить риски, связанные с пандемий коронавируса. По договоренности между властями РФ и Украины между странами будет ходить спецпоезд для доставки людей домой.