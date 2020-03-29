В Чеченской Республике предпринимаются серьезные меры по противодействию распространения коронавируса COVID-19: по улицам Грозного курсируют полицейские машины, из их громкоговорителей людей призывают оставаться дома.

В Чеченской Республике предпринимаются серьезные меры по противодействию распространения коронавируса COVID-19: по улицам Грозного курсируют полицейские машины, из их громкоговорителей людей призывают оставаться дома."С завтрашнего дня на улицах не должно быть людей", — говорится в призывах. Сотрудники правоохранительных органов также просят жителей проявить понимание и соблюдать рекомендации руководства республики, предупреждая, что отношении нарушителей будут приниматься жесткие меры, сообщает РИА Новости.Ранее глава республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе будут приняты жесткие меры для того, чтобы оборвать цепочку распространения коронавирусной инфекции. С 28 марта местные власти ввели ограничения на передвижения внутри республики, а также въезд в Грозный для всех, кроме горожан, работников государственных органов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и представителей СМИ.Также власти Чеченской Республики закрыли движение на административных границах региона, транзитному транспорту рекомендовано выбирать альтернативный маршрут. Кроме того, уроженцев республики, находящихся за пределами региона, призывают самоизолироваться по месту пребывания, передает ТАСС.