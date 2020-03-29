В Москве скончалась 69-летняя пациентка с коронавирусом. Женщина умерла в больнице, при поступлении у нее была диагностирована двусторонняя пневмония. Сообщается, что пациентка страдала рядом сопутствующих заболеваний: атеросклерозом второй степени, кардиосклерозом и хроническим пиелонефритом.

В Москве скончалась 69-летняя пациентка с коронавирусом. Женщина умерла в больнице, при поступлении у нее была диагностирована двусторонняя пневмония.По сообщению столичного оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, врачи провели все необходимые обследования, применялось комплексное лечение, в том числе в реанимации, однако спасти женщину не удалось.Сообщается, что пациентка страдала рядом сопутствующих заболеваний: атеросклерозом второй степени, кардиосклерозом и хроническим пиелонефритом.Скончавшаяся женщина, врач-эпидемиолог по профессии, преподавала в вузе, с зараженными коронавирусом не контактировала, пишет РИА Новости.Ранее в субботу, 28 марта, в Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина умер пациент с положительным тестом на COVID-19. Причина смерти будет названа после вскрытия.Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Оренбургской области. Там скончался 57-летний мужчина, у него была сопутствующая хроническая патология. Точная причина смерти также будет установлена после вскрытия.По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 28 марта зарегистрировано 1264 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заболевших выросло на 228 человек.Данные о распространении коронавируса в мире публикует портал Worldometers.