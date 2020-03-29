В городе Московский в Новой Москве потерялся маленький ребенок. После непродолжительных поисков его обнаружили сотрудники полиции. Ребенка передали родителям, он не пострадал.

В городе Московский в Новой Москве потерялся маленький ребенок. После непродолжительных поисков его обнаружили сотрудники полиции. Ребенка передали родителям, он не пострадал.Маленький ребенок пропал днем в субботу, 28 марта, в лесопарковой зоне Московского на Радужной улице. Родители попытались отыскать его самостоятельно, но вскоре обратились в полицию. К счастью, поиски увенчались успехом.Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве просил граждан в ближайшие девять дней не выходить из дома без крайней необходимости, напоминает ТАСС.