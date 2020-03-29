В Омской области зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 членов вернувшейся 15 марта регулярным рейсом авиакомпании S7 из ОАЭ семьи из трех человек.

В Омской области зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом COVID-19. Заболевшие — члены семьи из трех человек, вернувшейся 15 марта регулярным рейсом авиакомпании S7 из ОАЭ .После прилета семья находилась в домашнем карантине. Взятый в соответствии с эпидемиологическими нормами на десятый день после возвращения тест на коронавирус дал положительный результат. Заболевшие незамедлительно были помещены в бокс инфекционной больницы, их состояние удовлетворительное. Болезнь протекает бессимптомно. Лица, имевшие контакт ч членами этой семьи, уже установлены и находятся в режиме изоляции, передает РИА Новости.Как сообщалось, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным портала Worldometer, к настоящему моменту в мире зарегистрировано более 656 тысяч случаев заражения, скончались свыше 30 тысяч заболевших.