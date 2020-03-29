Мероприятия направлены на формирование у молодежи негативного отношения к потреблению наркотиков, понимания преимущества здорового образа жизни.

В период с 1 апреля по 15 июля 2020 года в рамках проведения весенней призывной компании МВД России совместно Минобороны России проводит первый этап Всероссийской антинаркотической профилактической акцию «Призывник». Целью проведения акции является формирование у подростков и молодежи негативного отношения к потреблению наркотиков, понимания преимущества здорового образа жизни, а также патриотического воспитания молодежи призывного возраста при содействии органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти, областного военкомата и войсковых частей, расположенных на территории области, представителей общественных организаций.