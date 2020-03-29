Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу сообщила статистику по борьбе с коронавируcом.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу сообщила статистику по борьбе с коронавируcом COVID-19. По данным Раковой, больницы покинули еще 10 выздоровевших."Это отличные новости. Всего в Москве на сегодняшний день уже 28 людей завершили лечение", - сообщила Ракова.Вице-мэр также рассказала, что анализы на коронавирусную инфекцию в столице теперь берут и у родных больных пневмонией, пишет РИА Новости. За первый день взяли уже около 400 анализов.Москва наращивает число проверок на опасную инфекцию. "Сегодня это уже 6,5 тысяч исследований в сутки. На следующей неделе мы планируем выйти на более 10 тысяч", — заявила Ракова.В настоящее время на коронавирус проверяются больные с симптомами ОРВИ из группы риска — пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Врач, отметила Ракова, может направить на исследование анализ любого человека.