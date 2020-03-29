Оперная певица Светлана Касьян была госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на ее мужа Леонида Севастьянова. По словам мужчины, артистка ..

Оперная певица Светлана Касьян была госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на ее мужа Леонида Севастьянова.По словам мужчины, артистка заболела после того, как посетила храм, где общалась с прихожанами. Один из них, как позднее выяснилось, был болен коронавирусом.В начале марта Всемирная организация здравоохранения назвала пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным, в России зарегистрировали 1264 случая заболевания, четверо пациентов скончались.