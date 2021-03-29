27-ого марта 1968-ого года близ деревни Новосёлово Киржачского района разбился самолёт, на борту которого были Юрий Гагарин и его наставник Владимир Серёгин.

27-ого марта 1968-ого года близ деревни Новосёлово Киржачского района разбился самолёт, на борту которого были Юрий Гагарин и его наставник Владимир Серёгин.Мемориальный митинг пройдёт сегодня у мемориала. А мы вспомним знаковый визит космонавта №1 на владимирскую землю. Редкие фото и факты- в специальном репортаже Марии Платанюк.Ему покорились звёзды. И он сам был звездой. Планетарного масштаба. Так же, как в Москве, после 12 апреля 1961-ого Юрия Гагарина встречали всюду. Всемирная, историческая победа советского народа. Так владимирец Юрий Левитан комментировал эти уже уникальные кадры. "Космос- НАШ!", "Мы-первые!"."На площади раздаются аплодисменты, возгласы Ура!"Первым увидев землю из космоса, он стал "человеком земли". Пожелтевшие страницы ( это "Призыв" и "Комсомольская искра") - уже эпоха, подчёркивает Маргарита Сдобникова, замдиректора областной научной библиотеки. Гагарин в Суздале и Владимире. Бесценные свидетельства.Маргарита Сдобникова,, заместитель директора по научной работе областной научной библиотеки:- У нас хранятся уникальные уже, можно сказать, вещи. Газеты тех лет. Мы можем узнать информационно и узнать стилистику тех лет, как встречали этого человека. Это было что-то невообразимое."Обязательно приеду, только учитесь на совесть". Таким был ответ первого космонавта на приглашение воспитанниц суздальской колонии. Она находилась в стенах Спасо-Евфимиева монастыря. Как рассказывает Герой Труда России Алиса Аксёнова , визит Юрия Гагарина задумал Министр охраны общественного порядка РСФСР Вадим Тикунов. В прошлом- секретарь владимирского обкома партии. Гагарина владимирская земля встречала 17 сентября 1963-его года. О том, КТО едет в Суздаль, ей, молодому директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника сказали по дороге. Под большим секретом.Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Но Боже мой, как хранятся тайны. Когда мы подъехали к суздальскому кремлю, там стояла толпа, войти было уже невозможно на территорию кремля. Всё население знало. И поголовно готово было встречать Гагарина. Современники, наверное, не поймут, что такое по тем временам был Гагарин.Усталый, но с неизменной, искренней, "гагаринской" улыбкой. Таким Юрия Алексеевича запомнила Алиса Аксёнова. Обаяние- бескрайнее. Космическое. Пожать руку Гагарину хотел каждый.Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника- Он жмёт руку, одному второму, третьему И тут товарищи мне шепчут: "Алиса Ивановна, берите в свои руки". И я взяла. В прямом смысле. Взяла его под руку. И говорю: "Юрий Алексеевич, идём в музей".Успела показать Кремль, Глотовскую церковь, в Спасской обители рассказать о Дмитрии Пожарском. Девушки в колонии поведали высокому гостю об учёбе и работе, а он обратился к ним с воспитательной речью. Бурлил в это время и город Владимир. Пионер космоса уже выехал из Суздаля! По словам Алисы Аксёновой, троллейбусы в городе встали. Толпа скандировала. К владимирцам Юрий Алексеевич выходил на этот балкон. Гостиницы "Владимир". Эти эксклюзивные снимки из фонда Государственного архива. Автограф Юрия Гагарина. А это космонавт номер 1 с руководителями партии и областным руководством.- Октябрьский проспект города Владимира. Именно в здании с колоннами, 17 сентября 1963-его года перед владимирцами выступал первый в мире лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин. Сейчас в этих стенах размещается Управление Федерального казначейства по Владимирской области, а в Советское время это был Дом политического просвещения.Память о визите легенды хранит и эта небольшая мемориальная доска. Имя Гагарина и его подвиг отразились и в топонимике. Улицу Гагарина (в прошлом Царицынскую)- небольшую, примыкающую к главной- Большой Московской), конечно, знает каждый. Однако, изначально имя первого космонавта планеты на городской карте было отмечено в совсем ином районе, рассказывает архивист Алексей Арескин. В 60-ые шла активная застройка. А решение приняли сразу после исторического полёта.Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы в ВСМЗ:- В 1961-ом году власти города решают назвать одну из самых красивых улиц города именем Юрия Гагарина. Постановлением владимирского горисполкома 21 апреля 1961-ого года в честь беспримерного подвига Гагарина переименовать улицу Ямскую в честь космонавта Юрия Гагарина))К полувековому юбилею революции, в октябре 1967-ого, произошла "рокировка". "Гагаринское название переехало".Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы ВСМЗ:- Было принято решение переименовать улицы. Улице Гагарина присвоить имя проспект Ленина, а улицу Ленина- бывшую Царицынскую, где мы сейчас находимся, назвать улицей Гагарина.За время знаменитой "Миссии мира" советского космонавта встречали Елизавета Вторая, кубинский лидер Фидель Кастро и руководители других - десятков государств. Что значило и значит имя Гагарина? В истории он навсегда остался ПЕРВЫМ.Юрий Гагарин:- В космосе небо имеет совсем другой цвет, непривычный для нашего глаза. Чёрный. Но, может быть, когда мы будем летать в другие миры, нам больше понравится чёрный цвет неба.Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир".