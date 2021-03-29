Владимирской природоохранной прокуратуры погашена задолженность по арендной плате за использование лесного фонда.

Владимирской природоохранной прокуратуры погашена задолженность по арендной плате за использование лесного фондаУстановлено, что с 2018 года в пользовании ООО «Минерал» находится участок леса, расположенный в границах Андреевского лесничества, и предоставленный ему для разработки месторождений полезных ископаемыхПо договору арендатор обязан вносить арендную плату в установленной сумме в определенный срок и представлять в лесничество подтверждающие документы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вместе с тем, выявлено, что ООО «Минерал» в феврале 2021 года имел задолженность по внесению арендной платы в размере 280 тыс. рублей. Теперь задолженность обществом погашена в полном объеме.Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «ЛК «Кедр», являющегося арендатором 3 лесных участков в Александровском районе. По представлению прокурора им внесена арендная плата в размере 734,3 тыс. рублей.Фото