Кто и по каким причинам решил создать в центре Суздаля ЛТП? Или это частный случай?

Пациенты Суздальской больницы бьют тревогу. Люди считают, что лечебное учреждение превратили в вытрезвитель, ведь все чаще на койках появляются бездомные в состоянии алкогольного опьянения причем не только из Суздаля, но и из областного центра.- Мне бы только доехать до дома! Это как в песенке поется: «Мы едем, едем, едем, в далекие края».Люди на этом видео домой попадут не скоро. Как утверждают авторы ролика, размещенного в соцсетях, постояльцы палаты - БОМЖи, привезенные в Суздальскую районную больницу, в том числе и из Владимира. Этот факт подтвердил и Никита, который пришел сюда навестить родственника.- Нехватка сейчас вытрезвителей, как было раньше, вносит свою лепту. Полиция, как я думаю, вынуждена привозить их в больницу, а персонал вынужден подчинятся дерективам управления здравоохранения, которое вынуждено принимать людей без постоянного места жительства.Съемочная группа «Вестей» попыталась поговорить с главным врачом медучреждения. Но на входе в больницу охранник сообщил, что внутрь журналистов не пропустят. Якобы, такой приказ ему спустило руководство больницы.- Ну как, пропустят нас?- Нет, сказали, не пускать!- А по какой причине?- Я то откуда знаю? Сказали не пускать и всё!- А кто сказал не пускать?- Главврач, секретари точнее его. Позвонил секретарю, сказали не пускать.Дозвонится до приёмной также оказалось не просто. Телефон постоянно был занят. Примерно с пятой попытки трубку взяла секретарь, которая также сообщила, что отвечать на вопросы журналистов главный врач районной больницы не хочет.- С главврачом могу побеседовать?- Нет не можете! Сказано же вам, что она вас не пускает!- А по телефону можем побеседовать?- Нет, она не будет с вами разговаривать!- По какой причине?- Я не могу назвать причину, я секретарь.Общественников также беспокоит сложившаяся ситуация. По мнению Павла Малькова, люди из другого города попросту не имеют средств уехать обратно. Он прогнозирует увеличение числа правонарушений. Да и присутствие на улицах древнего Суздаля бездомных не улучшит облик туристического города.Павел Мальков, общественник: «Им же деньги на обратную дорогу никто не даёт. То есть по прохождению нескольких дней, они приходят в себя, они там отлежатся, их там витаминками поколят, всё хорошо, замечательно, и они выходят в город. И есть случаи вандализма и грабежа. В аптеке одной на улице Гоголя, дом 15, стоял ящик с пожертвованиями. Его просто напросто они оторвали, именно они».Косвенно факт, что это своеобразный вытрезвитель, подтверждают и комментарии. Писали явно владеющие информацией люди.«Это правда! Теперь с Владимира нам владимирская скорая возит бомжей и алкашей! Они нас на 3 буквы посылают. Очень жалко больницу. Уходила со слезами на глазах. Но стало ещё хуже».Безусловно, бездомные тоже люди и им нужна помощь, но в специализированных учреждениях. Поэтому с 1 января в России и возрождают систему медицинских вытрезвителей. Во Владимирской области, правда, пока нет ни одного. Кто и по каким причинам решил создать в центре Суздаля ЛТП? Или это частный случай? Пока материал готовился к эфиру департамент здравоохранения дал официальный ответ, из которого так и неясно - действительно ли в больнице открыли вытрезвитель.Константин Миронов, Александр Го лубев"Вести-Владимир"