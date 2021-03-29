Экс-директора государственного “Облстройзаказчика” Татьяну Потапову подозревают в растрате в особо крупном размере. По ходатайству следствия её вместе с пособником отправили в СИЗО.

Экс-директора государственного “Облстройзаказчика” Татьяну Потапову подозревают в растрате в особо крупном размере. По ходатайству следствия её вместе с пособником отправили в СИЗО. Мария Серова, старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года подозреваемая в нарушение установленного порядка в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной