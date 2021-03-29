Многие жители мегаполисов в последнее время устремляются за город. Это объясняется теми неоспоримыми преимуществами, которые имеет загородное жильё.

Было время, когда жители небольших населённых пунктов стремились во что бы то ни стало переехать на постоянное место жительства в город. Желательно в столицу или областной центр. Это объяснялось хорошим уровнем благоустройства городских квартир. Отмечались и другие преимущества:



более богатые возможности для трудоустройства или учёбы;

более богатые возможности для трудоустройства или учёбы;

возможности карьерного роста;

возможности карьерного роста;

неплохие заработки;

неплохие заработки;

наличие в городе учреждений культуры, концертных залов, крупных торговых центров;

наличие в городе учреждений культуры, концертных залов, крупных торговых центров;

полное отсутствие необходимости топить печь, ухаживать за домашними животными, носить воду из колодца или родника.



Чем хороша жизнь в загородном доме

Времена сильно изменились. Появились новые технологии, материалы и проекты загородных домов с превосходным инженерным обеспечением, так что по уровню комфорта хорошо обустроенное загородное жильё ни в чём не уступает городской квартире. А по некоторым позициям и превосходит её.

Самое важное преимущество жизни за городом — экологическая чистота окружения. В большом городе такого не найти. Вот только самые интересные особенности современного загородного дома:



близость к природе;

близость к природе;

возможность выращивать на своём участке экологически гарантированно чистые овощи и разводить домашних животных;

возможность выращивать на своём участке экологически гарантированно чистые овощи и разводить домашних животных;

наличие личного пространства и отсутствие надоедливых соседей за стенкой;

наличие личного пространства и отсутствие надоедливых соседей за стенкой;

современное инженерное благоустройство особняка;

современное инженерное благоустройство особняка;

баня, зона барбекю, возможность проявить свои творческие силы в создании уникального ландшафтного дизайна;

баня, зона барбекю, возможность проявить свои творческие силы в создании уникального ландшафтного дизайна;

рыбалка, охота, сбор ягод, грибов и многое другое.



Строительство загородных домов

Строительство домов во Владимире получило хорошее развитие. Этому способствует наличие тех несомненных преимуществ жизни за городом, о которых говорилось выше, и тот факт, что многие горожане имеют желание переехать за город совсем или получить дополнительное жильё в экологически чистом месте, используя его в качестве комфортабельной дачи.

Если дом построить в ближней местности, то можно не отказываться от привычных занятий. Постоянно жить в пригороде и ездить на работу в город на своей машине, пользоваться всей привычной городской инфраструктурой — широко распространённая европейская практика.

Есть и ещё одна причина воспользоваться услугами одной из строительных фирм. Вложение денег в строительство загородного дома из газобетона обещает немалые финансовые выгоды. С течением времени цены на загородную недвижимость обязательно вырастут, так что при необходимости дом можно будет продать с большой выгодой. Особенно если учесть, что как особняк, так и участок, на котором он построен, будут уже обжитыми и благоустроенными.