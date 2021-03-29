Вязниковская речка Волшник угрожает безопасности местных жителей. Зарастание сорняками и горы ила – это лишь часть проблем местного водоема. Во время половодья Волшник подтапливает дома

Вязниковская речка Волшник угрожает безопасности местных жителей. Зарастание сорняками и горы ила – это лишь часть проблем местного водоема. Во время половодья Волшник подтапливает дома вязниковцев. Мария Григорьева, местная жительница Бывает, что даже в подвалы заходит. Был разлив как-то летом, у меня конуру с собакой унесло. Я пришла с работы, собака вообще под конурой лежала.