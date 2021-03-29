Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров публично раскритиковал президента Владимира Зеленского за насильственную украинизацию населения.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров публично раскритиковал президента Владимира Зеленского за насильственную украинизацию населения.Политик возмутился тем, что около 21% избирателей готовы проголосовать за действующего президента. Николай Азаров призвал всех, кто поддерживает Владимира Зеленского "пошевелить мозгами". Особенно это касается граждан, которые проживают на юго-востоке страны."Что он вам обещал по русскому языку? А что сделал?", – написал экс-премьер на своей странице в соцсети "Твиттер", намекнув на предвыборные обещания политика о защите русского языка. По мнению Азарова, ни один русскоговорящий украинец не должен отдавать свой голос за Зеленского.Законопроект о языке был принят в 2018 году. Согласно документу, единственным государственным языком на территории страны является украинский. Все попытки установить многоязычие на официальном уровне расцениваются как "насильственное изменение или свержение конституционного строя".С 16 января 2021 года на Украине стала действовать норма об обязательном использовании официального языка в сфере обслуживания. Все поставщики в стране обязаны предоставлять данные о товарах и услугах только на украинском языке. Нарушителей ждут крупные штрафы.Отметим, что перед выборами президента в 2019 году называл недопустимым давление на русский язык. Он не раз подчеркивал, что языки других меньшинств нельзя притеснять. "Они будут видеть и поймут, что это информационная война", – пояснял тогда политик.