Самый богатый миллиардер Чехии Петр Келлнер, основатель инвестиционно-финансовой группы PPF, разбился при крушении вертолета на Аляске. Ранее его компания была основным владельцем сети Эльдорадо.

Самый богатый миллиардер Чехии 56-летний Петр Келлнер (состояние, по данным Forbes Real-Time, $17,5 млрд) погиб при крушении вертолета в районе ледника Кник на Аляске, сообщила The New York Times. Погибли еще четыре человека, находившихся на борту вертолета Airbus AS350 B, один в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь. Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование причин катастрофы.Спасатели сообщили, что в 22:00 в субботу, 27 марта, гостиница, зафрахтовавшая вертолет для экскурсии хели-ски на ледник, заявила, что он не вернулся на базу. За 17 лет работы нам впервые пришлось столкнуться с подобным событием, — сообщил представитель гостиницы. От отметил, что Келлнер был частым гостем и другом курорта.Келлнер заработал свое первое состояние в 1990-х годах, создав Prvni Privatizacni Fond (Первый приватизационный фонд, PPF) и купив контрольный пакет акций крупнейшей страховой компании Чехии Ceska pojistovna, находившейся в тяжелом финансовом положении. В 1993 году Келлнер принял участие в российской приватизации, создав нескольких чековых фондов, собиравших ваучеры у населения и обменивавших из на акции госпредприятий. В целом фонды приобрели доли в 130 российских компаниях. В кризис 1998 года Келлнер ушел из России, избавившись от активов.В начале 2000-х он вернулся, основав сеть банков Home Credit. В 2007 году приобрел у Александра Мамута 38,5% Ингосстраха. В 2011-м консолидировал 100% сети Эльдорадо, купил долю в Полиметалле, в 2012 году его PPF получила пакет акций Уралкалия.В 2013 году PPF Келлера вышла из Ингосстраха, продала долю в Уралкалии. В декабре 2016 года группа инвесторов, связанная с группой Сафмар Михаила Гуцериева, купила 100% акций Эльдорадо.Последней крупной сделкой Келлнера стала покупка в октябре 2020 года вещательной сети Central European Media Enterprises за $1,1 млрд в Чехии.