С 29 марта участковые врачи-педиатры и узкие специалисты Областной детской клинической больницы будут вести прием по адресу улица Погодина, 2б. В Белом доме уточняют, что переезд временный. В

С 29 марта участковые врачи-педиатры и узкие специалисты Областной детской клинической больницы будут вести прием по адресу улица Погодина, 2б. В Белом доме уточняют, что переезд временный. В филиалах на Добросельской, 197а и 34д начинают делать ремонт в рамках нацпроекта. При этом ремонт в здании на Добросельской, 34д, где располагается консультативно-диагностический центр, не потребует перевода структурного