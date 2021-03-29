Ограничения вводятся с 5 апреля.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников обратил подчинённых на необходимость особого контроля состояния дорог во время неблагоприятных природно-климатических условий. Под контроль решено взять перемещение большегрузов и фур.Как сообщает пресс-служба главы региона, с 5 апреля в регионе ограничивается проезд машин массой свыше 8 тонн. Ограничения будут вводиться в два этапа. С 5 апреля по 4 мая они будут действовать в Антроповском, Буйском, Галичском, Кадыйском, Костромском, Красносельском, Макарьевском, Нерехтском, Нейском, Островском, Парфеньевском, Солигаличском, Судиславском, Сусанинском и Чухломском районах.С 19 апреля до 18 мая ограничения будут ввенеды в Вохомском, Кологривском, Мантуровском, Межевском, Октябрьском, Павинском, Поназыревском, Пыщугском и Шарьинском районах.Указанная мера не распространяется на пассажирский транспорт, перевозку топлива для котельных, лекарств, продуктов, почты и других социально значимых грузов.Также чиновники проинспектируют все дороги, находящиеся на гарантии.«При наличии недостатков необходимо добиться от подрядчиков их исправления в кратчайшие сроки», - подчеркнул Сергей Ситников.