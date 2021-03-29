Потерпевшими признано более 1600 человек.

Во Владимирской области завершено расследование дела 61-летнего москвича – руководителя кредитного потребительского кооператива, чьими жертвами стали 1600 человек. Речь идёт об исчезновении вкладов на сумму 700 млн рублей.Председатель правления финансовой организации обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также преднамеренном банкротстве и легализации денег, полученных в результате совершения преступления.По версии следствия, компания работала по принципу финансовой пирамиды. Владимирцам предлагали вложить свои сбережения под высокие проценты. В течение нескольких лет обещанные доходы выплачивались, что позволяло привлекать новых клиентов. Однако проверка бухгалтерии показала, что выплата дохода осуществлялась за счёт новых вкладов жителей, а не благодаря гениальным инвестициям.В 2019 году у организации отозвали лицензию. Вклады пайщиков, которые не были застрахованы, испарились. Правоохранительные органы уверены, что средства были выведены намеренно, через подконтрольные директору кооператива структуры.Потерпевшими признано более 1600 человек. Сумма причинённого ущерба составила более 700 млн рублей.Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У экс-директора фирмы арестовали имущества на 115 млн рублей.