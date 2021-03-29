Из-за того, что 429 кораблей с товарами стоят в пробке, неизбежен рост цен. Причем, подорожают почти все категории: от чая до одежды.

Из-за того, что 429 кораблей с товарами стоят в "пробке", неизбежен рост цен. Причем, подорожают почти все категории: от чая до одежды.Продукция задерживается, потому возникает риск дефицита. Как результат – рост цен. Ведь производители и поставщики несут огромныеубытки. Ясно, что они перенесут издержки в конечную стоимость.Из Китая в Европу и США везут электронику и технику и их комплектующие. Из-за блокировки Суэцкого канала компаниям придется заказывать товары изАзии по воздуху, что дороже. Соответственно, вырастет цена на мобильные телефоны, принтеры, ноутбуки и другие товары и в магазинах.Неизбежен рост цен и на одежду и игрушки из Китая. Не секрет, что пандемия коронавируса увеличила спрос на интернет-покупки.Кроме того .вырастут цены на кофе и чай. Ведь именно по Суэцкому каналу из Индии, Шри-Ланки и других стран к нам прибывают эти напитки.Примечательно, что еще до блокировки Суэцкого канала в контейнерныхперевозках наметился кризис из-за пандемии и разрыва торговых связей. В результате в азиатскихстранах образовался дефицит контейнеров, и цена их аренды выросла в разы.Напомним, в ситуацию с на продукты в России ранее вмешался президент Владимир Путин. Глава государства поручил профильным ведомствам принять необходимые меры.