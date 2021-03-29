Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о наличии некого тайного канала связи в госструктурах, по которому она и ее союзники получают информацию.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о наличии некого тайного канала связи в госструктурах, по которому она и ее союзники получают информацию.По словам Тихановской, люди сразу из нескольких структур в Белоруссии передают оппозиции ценную информацию по тайным каналам. Речь идет о различных ведомствах, в том числе правоохранительных органах и министерстве иностранных дел.Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция уже получила от своих тайных источников информацию о преступлениях действующих в республике властей."Мы тайно уже контактируем с некоторыми людьми. У нас есть тайные контакты в Министерстве иностранных дел [Белоруссии], в <...> полиции», – приводит слова Светланы Тихановской СМИ.Политик также отметила, что в составе предоставленной ей и единомышленникам информации есть в том числе видеозаписи пыток и насилия над людьми.Ранее сообщалось, что 27 марта в столице Белоруссии снова проходит акция протеста. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко с поста президента. Митинг приурочен к празднованию Дня воли, который отмечается 25 марта. В связи с этим в Минске начались задержания протестующих против режима Лукашенко.Как сообщали ранее "Дни.ру", политический обозреватель Артем Шрайбман считает устойчивое напряжение в политическом поле Белоруссии негативным фактором. По его мнению, власть республики готовится к самому неблагоприятному для нее исходу.