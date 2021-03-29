В этом году Кубок Ирины Слуцкой собрал во Владимире почти 500 участников в возрасте от 4 до 15 лет.

Полтысячи юных фигуристов со всей страны. В ледовом комплексе «Владимир» прошел 5 ежегодный областной турнир по фигурному катанию на коньках "Кубок Ирины Слуцкой 2021".Вращения, прыжки и другие элементы фигурного катания демонстрируют самые юные фигуристы, представители лучших спортивных школ всех регионов России. В этом году "Кубок Ирины Слуцкой" собрал во Владимире почти 500 участников в возрасте от 4 до 15 лет.Ирина Москвина, участница турнира: “Это было мое решение, потому что я смотрела, как выступают Женя Медведева и Алина Загитова, и мне это очень понравилось, и я решила тоже заниматься фигурным катанием”.Соревнования с каждым годом привлекают всё большее количество зрителей, и является главным областным смотром перспективных спортсменов.Алексей Сипач, директор департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области: “Есть условия, дети растут. Фигурное катание вид спорта ранний, приходят дети с 4-5 лет и они уже занимаются активно, поэтому девчонки, мальчишки подрастают и, конечно, результаты впереди будут обязательно”.Все участники соревнований выполняют требования квалификационных разрядов, поэтому уровень подготовки и мотивации запредельный. По мнению депутата Законодательного собрания области фракции «Единая Россия» Алексея Говырина, турнир такого уровня не только поднимает спортивный престиж 33 региона, но и мотивирует молодежь заниматься фигурным катанием.Алексей Говырин, депутат областного законодательного собрания фракции «Единая Россия»: “Конечно, для Владимиркой области это очень хороший повод увеличить качество занятий, улучшить и показать себя и сравнить свои результаты с результатами лучших российских спортсменов».Организатор турнира - двукратный призер зимних Олимпийских Игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая лично наградила победителейИрина Слуцкая, организатор турнира, призер зимних Олимпийских игр по фигурному катанию: «Теплые, добрые соревнования и это праздник, ведь каждый ребенок, приезжая сюда, знает, что получит огромный мешок подарков, независимо от того, что выиграет он или не выиграет».Помимо ярких эмоций от турнира и подарков каждый юный спортсмен смог сфотографироваться с живой легендой фигурного катания и получить от нее автограф на память.Александр Сыпченко«Вести-Владимир»