Мир детства – в книгах. В конце марта в России проводится Неделя детской книги. Обычно она приходится на дни школьных каникул. Для юных читателей проводят литературные встречи, игры,

Мир детства – в книгах. В конце марта в России проводится Неделя детской книги. Обычно она приходится на дни школьных каникул. Для юных читателей проводят литературные встречи, игры, знакомят с новыми книгами и их создателями. Для владимирцев тоже приготовили насыщенную литературную программу. В числе культурных событий – музыкальное прочтение известной сказки про Золушку. Спектакль сыграли