По предварительным данным об итогах голосования, в выборах приняли участие 41,44% избирателей. Кандидат от партии Единая Россия, исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев, набрал 44,09% голосов.

По предварительнымданным об итогах голосования, в выборах приняли участие 41,44% избирателей. Кандидат от партии "Единая Россия", исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев, набрал 44,09% голосов.Былообработано уже 96,72% протоколов. На втором месте по числу набранных голосов с 39,87%расположился кандидат от "Справедливой России" Виталий Обедин. Евгений Рябченко от ЛДПР завоевал 1,01%, Иван Комаров от "Гражданской" платформы" – 1,18%, Айал Прокопьев ("Родина") – 0,98%.По данным сайтаНезависимого общественного мониторинга, на досрочных выборах главы Якутска не было выявлено существенных нарушений. Хотя проблемные случаи были, но недочеты быстро устранялись.Евгений Григорьев в январе стал исполняющимобязанности мэра Якутска после того, как городская дума приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой.До этого политик занимал должность первого заместителя главы города. Евгений Григорьев являетсяпобедителем конкурса "Лидеры России" 2019 года.Напомним, ранее Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья. Женщина была градоначальницей с сентября 2018 года.