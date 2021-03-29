Предварительно установлено, что организация действовала по принципу финансовой пирамиды.

Предварительно установлено, что организация действовала по принципу финансовой пирамиды.Гражданам предлагали сделать денежный вклад и за короткий срок получить высокий доход. В течение нескольких лет обещанные проценты выплачивались, что помогало привлекать новых клиентов. Проведенная в ходе доследственной проверки бухгалтерская экспертиза позволила сделать вывод о том, что выплата дохода проводилась в основном за счет новых вкладов, сообщает«Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении 61-летнего жителя Москвы. Мужчина, ранее занимавший пост председателя правления кредитного потребительского кооператива, обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Кроме того, он является подозреваемым в преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В 2019 году у организации была отозвана лицензия, деньги пайщикам не возвращены. По версии следствия, средства были намеренно выведены путем предоставления крупных займов подконтрольным руководителю кооператива коммерческим структурам и похищены. При этом, вопреки заверениям сотрудников финансовой организации, вклады застрахованы не были.«Потерпевшими от мошеннических действий признаны более 1600 граждан, многие из которых – пенсионеры. Сумма причиненного ущерба превысила 700 млн рублей. Бывшему руководителю кооператива Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ. Также в отношении фигуранта возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 174.1 и 196 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По ходатайству следствия на имущество обвиняемого общей стоимостью 115 млн рублей наложен арест», - уточнила Ирина Волк.Фото