Многоквартирный дом на улице Мира загорелся накануне в 17 часов 18 минут.

Многоквартирный дом на улице Мира загорелся накануне в 17 часов 18 минут.На месте пожара наблюдался дым из квартиры. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и ликвидировали пожар на площади 3 кв. м.Эвакуировано 15 человек из них 2 ребенка, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.