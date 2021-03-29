До 2025 года на радиальных линиях Московского метрополитена появятся около 30 новых станций. Их планируется открыть как на действующих, так и еще строящихся ветках.

До 2025 года на радиальных линиях Московского метрополитена появятся около 30 новых станций. Их планируется открыть как на действующих, так и еще строящихся ветках.К 2025 году новые станции откроются на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. По его словам, объем работ почти сопоставим с возведением Большой кольцевой линии (БКЛ).Большое метрокольцо остается приоритетом для метростроевцев. "Однако не меньшее значение для обслуживания как существующих, так и новых городских районов имеют дополнительные участки радиальных линий», — сказал Бочкарев.В 2021 году на Большой кольцевой линии построят более 28 километров линий и откроют 11 станций. Сейчас завершается возведение станций "Карамышевская" и "Мневники" на западном участке большого метрокольца.Пространство у новых станций метро благоустроят. Там появятся удобные тротуары, отделенные от проезжей части бордюрным камнем, асфальтобетонное покрытие дорог заменят, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Территорию у новых станций не только приведут в порядок, но и озеленят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, поставят лавочки.Большая кольцевая линия – один из самых масштабных проектов подобного рода в мире. Решение о строительстве БКЛ принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. На большом метрокольце будет 31 станция, его длина составит 70 километров.Первый участок БКЛ в составе пяти станций открылся в феврале 2018 года. Возведение нового пересадочного контура не прекращалось даже в пандемию. Завершить работы на большом кольце планируется к 2023 году.За последние 10 лет в столице построили 173 километра линий метро и Московского центрального кольца, 10 депо, открыто 88 новых станций. Власти города ставят задачу обеспечить метрополитеном в шаговой доступности 90% москвичей.