Полицейские обнаружили и изъяли 4,5 грамма гашиша, сигнальный пистолет Р-411, патроны, приспособления для культивирования псилоцибиновых грибов, сами грибы и их споры...

«Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в хранении оружия и наркотических средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в доме, расположенном в Петровско-Разумовском проезде, задержали ранее судимого 25-летнего мужчину.При осмотре жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли 4,5 грамма гашиша, а также сигнальный пистолет Р-411, переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм, 10 спортивно-охотничьих патронов, являющихся боеприпасами для охотничьих карабинов. Также изъяты приспособления для культивирования псилоцибиновых грибов, сами грибы и их споры, а также 5 кустов растений, по внешнему виду схожих с коноплей. Изъятое направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.По данным фактам дознанием ОМВД России по Савеловскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29