Генпрокуратура Белоруссии готовится привлечь к ответственности оппозиционера Светлану Тихановскую и ее соратников.

Генпрокуратура Белоруссии готовится привлечь к ответственности оппозиционера Светлану Тихановскую и ее соратников.29 марта генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL. Глава ведомства уточнил, что их подозревают в подготовке теракта на территории страны.По словам Шведа, несколько дней назад Тихановская и ее соратники планировали устроить взрывы и поджоги в столице и других городах республики. Генпрокурор добавил, что показания об организаторах и участниках готовящегося нападения дал задержанный с поличным Вячеслав Малейчук."КГБ и МВД удалось выявить и своевременно пресечь серьезную террористическую угрозу", – подчеркнул Швед.Белорусская оппозиция анонсировала 27 марта массовые акции протеста. Однако участников для централизованной акции оказалось недостаточно, и в результате организаторы предложили белорусам собраться в своих районах. В правозащитном центре "Весна" сообщили, что в тот день задержали 245 человек.Ситуация в республике обострилась в августе прошлого года. Тогда сторонники заявили, что руководство страны сфальсифицировало выборы президента. Александр Лукашенко опроверг эти данные и отметил, что голосование было честным и справедливым.