С 29 марта временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Владимирской области назначена . Об этом редакции «АиФ-Владимир» сообщили в Белом доме. Она сменила на посту зама по ..

С 29 марта временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Владимирской области назначена . Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в Белом доме.Она сменила на посту зама по социалке Сергея Шевченко.Как отмечает сам глава региона, Ольге Гребнёвой предстоит решить задачу по обеспечению льготников бесплатными лекарствами.Напомним, что вверенная ей «социалки» курирует работу трёх департаментов: здравоохранения, социальной защиты населения и труда и занятости населения.Справочно:Ольга Гребнева родилась 19 мая 1976 года в Астрахани. В 1999 году она окончила Астраханскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия». Ольга Сергеевна - кандидат медицинских наук, руководила гастроэнтерологическим отделением Александро-Мариинской областной клинической больницы.В декабре 2018 года возглавила министерство здравоохранения Астраханской области. В июле 2020 года перешла на должность заместителя министра здравоохранения Московской области.