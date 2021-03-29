С 29 марта временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Владимирской области назначена Ольга Гребнёва. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сипягин.

С 29 марта временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Владимирской области назначена Ольга Гребнёва. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сипягин.«Ольга Гребнёва с сегодняшнего дня сменила Сергея Шевченко на посту вице-губернатора по социальному обеспечению. Перед ней мной поставлен блок очень непростых и имеющих огромное значение для жителей области задач. Наиболее остро сейчас стоит задача обеспечения всех без исключения льготников области лекарствами. Ольге Гребнёвой предстоит решить проблему, возникшую в том числе из-за недостаточного контроля над этим процессом со стороны её предшественника и руководства Департамента здравоохранения», − подчеркнул Владимир Сипягин.Ольга Сергеевна Гребнёва родилась в Астрахани. Закончила Астраханскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия». Работала на различных должностях в этом же вузе, в лечебных учреждениях Астрахани и Москвы, исполняла обязанности министра здравоохранения Астраханской области, была заместителем министра здравоохранения Московской области.Во Владимирской области Ольга Гребнёва будет координировать и контролировать работу трёх департаментов: здравоохранения, социальной защиты населения и труда и занятости населения. Она принята на вакантную должность заместителя Губернатора, в связи с этим средства на оплату её труда в областном бюджете уже предусмотрены.Напомним, с 18 марта 2021 года социальный блок Владимирской области разделён на две части. Вторую теперь курирует врио заместителя Губернатора Григорий Вишневский. Он координирует и контролирует блок социального развития, который составляют региональные департаменты образования, культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики и общественных проектов, комитеты по социальной и по молодёжной политике (до их упразднения) и госинспекция по охране объектов культурного наследия.