Злоумышленница, находясь с заявителем в баре, воспользовалась удобным моментом и похитила его мобильный телефон, лежащий на столе...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину, подозреваемую в краже мобильного телефона и денежных средств с банковской карты», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 35-летнего москвича. Мужчина сообщил, что в одном из баров на улице Покровка неизвестный похитил принадлежащий ему мобильный телефон. В последующем, используя мобильное приложение, злоумышленник списал с его расчетного счета денежные средства в размере 74 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Олимпийском проспекте задержали подозреваемую – 32-летнюю жительницу Подмосковья. Установлено, что задержанная, находясь с заявителем в баре, воспользовалась удобным моментом и похитила его мобильный телефон, лежащий на столе. После чего, зная пароль от телефона, она списала через мобильное приложение денежные средства на подконтрольную ей банковскую карту. Со слов злоумышленницы, похищенный телефон она выбросила, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрениюПо данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60