Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в понедельник, 29 марта, переизбрана главой ЦИК. За нее проголосовали 14 человек.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в понедельник, 29 марта, переизбрана главой ЦИК. За нее проголосовали 14 человек.Результаты на первом заседании обновленного состава ЦИК озвучил глава счетной комиссии Евгений Шевченко. За Эллу Памфилову проголосовали 14 человек, за Александра Курдюмова – один, сообщил он.Памфилова поблагодарила за поддержку и выразила уверенность, что обновленный Центризбирком будет работать единой командой. "Чтобы нам было не стыдно и чтобы избиратели поддерживали нас в том, что мы делаем", – сказала председатель ЦИК.Формирование нового состава Центральной избирательной комиссии завершилось 19 марта. Он будет действовать в ближайшие пять лет – до марта 2026 года.ЦИК состоит из 15 членов с правом решающего голова. На паритетной основе их делегируют президент, Совета Федерации и Государственная Дума.В новый состав ЦИК по квоте ГД вошли единоросс Константин Мазуревский, представитель ЛДПР Александр Курдюмов, а также трое членов прошлого состава комиссии – Антон Лопатин, Евгений Колюшин и Николай Левичев. Совет Федерации в обновленном Центризиркоме представляют Николай Булаев, Борис Эбзеев, Евгений Шевченко, Людмила Маркина и Эльмира Хаймурзина.Президент делегировал в новый состав ЦИК Эллу Памфилову, декана факультета политологии МГУ Андрея Шутова, члена Совета по правам человека Игоря Борисова, главного советника управления внутренней политики президента Наталью Бударину и руководителя аппарата Общественной палаты Павла Андреева.