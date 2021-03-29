Уже больше полувека этот уголок владимирской земли в деревне Новосёлово - один из самых трагичных в истории нашей страны.

Вечная память и вечная слава! Под Киржачом прошёл митинг в честь 53-й годовщины со дня гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина.Уже больше полувека этот уголок владимирской земли в деревне Новосёлово - один из самых трагичных в истории нашей страны. Здесь ежегодно 27 марта собираются общественники, космонавты, представители администрации, родные, близкие и соратники героев. Приезжают целыми семьями. Ведь одна из главных задач памятного митинга - сохранить и передать историческую память будущему поколению.Михаил Яшуков, руководитель общественной организации ветеранов космодрома «Байконур»: «Мы - ветераны космодрома "Байконур" считаем, что лучшая память Юрия Алексеевича Гагарина будет то, что мы сейчас делаем. Мы проводим уроки, мы издаем книги, мы выступаем перед студентами».Юрий Гагарин и Владимир Серегин - пример беззаветного служения Родине. Об этом говорит и письмо-завещание, написанное космонавтом перед первым полётом. Он не знал, сможет ли вернуться обратно, но долг перед Отечеством не давал ему отступить, а долг перед женой, не позволял уйти не попрощавшись, - поделилась крестница героя.Тамара Филатова, племянница Юрия Гагарина: «Написал это письмо, письмо-завещание, что он очень часто, милая моя, дорогая Валюша, конечно, я не успел многого сделать, но я жил честно. Он пишет, воспитай, пожалуйста, детей достойных нашего общества. Потом он пишет, мне может быть потом стыдно за мою такую минутную слабость. Но я считаю, что это не слабость - это сила».Во главе всего - семья. И за каждым героическим мужчиной - сильная женщина, - говорит Тамара Филатова.Тамара Филатова, племянница Юрия Гагарина: «После полета жизнь Валентины Ивановны была довольно сложной. По той простой причине, что он больше не принадлежал окончательно и бесповоротно себе, семье. Он уже принадлежал обществу. Но при каждой свободной минуте даже в ущерб своему здоровью, он старался посвятить эти минуты свободные семье. Кроме как Валюша, он никогда свою жену по-другому не называл. Безумно любил своих девчонок, называл "болтушки-хохотушки»».Племянница космонавта на памятном митинге 52 раз. Возложить цветы к мемориалу прибыли и другие родственники Юрия Гагарина, и, кроме них, ещё несколько сотен человек, которые никогда не были знакомы с героем, но бережно хранят память о нем.Антонина Кульшина, член Совета ветеранов: «Для меня Гагарин - это первый товарищ, позволивший нам усилить наше мировоззрение, узнать нашу землю сверху, не сомневаться в том, что она такая красивая, что её надо беречь».Валентина Сафронова, член Совета ветеранов: «Мы ещё тогда детьми были. Как мы тогда кричали: "Ура!". Очень жаль, что сгорел музей. И что он до сих пор не восполнен. Мы понимаем, что утрата большая, но копии можно сделать, ведь они где-то хранятся».В этом году исполняется 60 лет с момента первого полёта человека в космос, а музей, который сгорел ещё в 2019 году, действительно, так и не восстановили. Помочь отказался и "Роскосмос", сославшись на то, что следить за мемориальным комплексом должна районная администрация. Во дворе музея - самолет, который так и не установлен на постамент. Он требует ремонта и уже начинает ржаветь. И даже в этом, юбилейном году, деньги на реконструкцию монумента в областном бюджете не появятся.Любовь Истратова, Семен Карпов«Вести-Владимир»