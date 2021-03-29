Злоумышленник заключил с потерпевшим договор на оказание услуг и взял оплату, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства...

Сотрудники уголовного розыска в Зеленограде задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денег путем мошенничества.В полицию обратился 49-летний москвич. Он сообщил, что договорился со своим знакомым о изготовлении и монтаже ступеней и ограждений для лестницы, после чего передал ему денежные средства в размере 1,9 млн рублей. Однако после этого знакомый перестал выходить на связь, и мужчина обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Зеленограда.Установлено, что злоумышленник заключил договор и взял оплату, однако не собирался выполнять взятые на себя обязательства.По данному факту следствием СО ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31