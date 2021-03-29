Профессор МГУ Сергей Черняховский отреагировал на статью в Википедии, где Крымский мост называют собственностью Украины.

Профессор МГУ Сергей Черняховский отреагировал на статью в "Википедии", где Крымский мост называют собственностью Украины.Доктор политических наук заявил, что нет ничего удивительного и неожиданного в переписывании статей "Википедии" украинцами. По мнению профессора, киевский режим "паскуден по своей природе". "Дальше падать уже некуда", – подчеркнул Черняховский.Эксперт напомнил, что на Украине давно пытаются переписать историю. Так, недавно президент Владимир Зеленский назвал Сергея Королева (основоположника практической космонавтики – Прим.ред.) украинским ученым. Также в стране постоянно меняют школьные учебники.Напомним, Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Этот транспортный переход состоит из двух параллельных мостов – железнодорожного и автодорожного. Его общая протяженность составляет 19 километров.Власти Украины не раз . На их сторону встал Запад. В октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции против участников проекта: четырех юридических лиц и двух человек. В ЕС заявили, что строительство моста направлено на изоляцию Крыма от Украины.Крым вошел в состав в России в начале 2014 года после масштабного референдума, где большинство жителей полуострова высказались за присоединение. Киев отказался признать итоги голосования и обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела страны.