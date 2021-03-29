Мероприятие проводится при поддержке департамента культуры и обладминистрации. Главная сцена фестиваля - Центр классической музыки.

С 13 по 19 апреля во Владимире состоится IV Танеевский фестиваль, посвящённый памяти нашего земляка, выдающегося композитора, музыковеда и педагога Сергея Танеева. В 2021 году исполняется 165 лет со дня рождения Сергея Ивановича.Мероприятие проводится при поддержке департамента культуры и обладминистрации. Главная сцена фестиваля - Центр классической музыки.На ней выступят симфонические и камерные концерты, а также будет организована просветительская программа «Народная консерватория».На открытии прозвучат произведения, посвящённые композитору его учителем Чайковским и учеником Рахманиновым.15 апреля во Владимире выступит Квартет имени Танеева, в составе которого играют члены Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.16 апреля зрителей ждёт опера Стравинского «Царь Эдип».18 и 19 апреля в областной столице сольный концерт даст всемирно известный пианист Марк-Андре Амлен.В рамках программы «Народная консерватория» состоится творческая встреча с Артёмом Варгафтиком, а Квартет имени Танеева проведёт мастер-класс для учащихся Владимирского областного музыкального колледжа и воспитанников других музыкальных учреждений города.В заключительную программу фестиваля включены фортепианные концерты старшего современника Танеева - Антона Рубинштейна и Николая Метнера – ученика мастера.