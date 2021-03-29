Сотрудники полиции установили, что житель Москвы за денежное вознаграждение осуществил постановку на учет граждан из ближнего зарубежья в своей квартире на Планерной улице...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Северное Тушино ГУ МВД России по г. Москве установили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.Сотрудники полиции установили, что 55-летний житель Москвы за денежное вознаграждение в своей квартире на Планерной улице осуществил постановку на учет граждан из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут, чем нарушил требования миграционного учета Российской Федерации.По данному факту дознанием ОМВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56