По словам заявительницы, в метро к ней подошла неизвестная женщина и предложила приобрести по выгодной цене ювелирные изделия – золотую цепочку и кольцо...

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержана 39-летняя приезжая, подозреваемая в реализации в столичном метро бижутерии под видом ювелирных изделий», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть отдела полиции УВД на Московском метрополитене поступило заявление о мошенничестве от 28-летней жительницы столицы. По словам заявительницы, на станции «Таганская» Кольцевой линии столичного метро к ней подошла неизвестная женщина и предложила приобрести по выгодной цене ювелирные изделия – золотую цепочку и кольцо. Невысокую стоимость украшений из драгоценного металла, в размере 5 тысяч рублей, женщина объяснила тем, что очень нуждалась в деньгах. Потерпевшая согласилась на покупку и перевела денежные средства на счет предоставленной ей банковской карты. Однако позже она засомневалась в их подлинности и обратилась в ломбард, где ей сообщили, что украшения являются бижутерией.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска столичного метрополитена установили личность подозреваемой и задержали ее на станции Курская Кольцевой линии. При себе у злоумышленницы было обнаружено и изъято большое количество украшений. Согласно проведенному исследованию экспертами ЭКЦ УВД на Московском метрополитене установлено, что изделия изготовлены из трехкомпонентного сплава, содержащего в своем составе медь, никель и железо.По данному факту органами дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Полицейские предполагают, что подозреваемая может быть причастна к совершению серии аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона и столичного метро.Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям и гостям столицы: если вы пострадали от противоправных действий задержанной, просим вас обращаться в дежурную часть УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве по телефонам (круглосуточно): 8(495) 621-01-31; 8(495) 621-10-76 либо по телефону – 02 (с мобильного – 112).УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18