Абсолютно каждый из нас постоянно делает покупки в магазинах. К сожалению, немногие читают этикетку на товаре.

Здесь указан состав продукта, срок и условия хранения. Тем не менее данная информация крайне важно. Многие изделия, которые мы покупаем, не отечественного производства. Соответственно, вся информация на товаре иностранного производства написана на иностранном языке. Не все знают иностранные языки, а информация о продукции важна. Именно для этого выполняется такая работа, как стикеровка товаров. Она требуется не только для удобства клиентов, но и для соответствия государственным требованиям. Получить услуги по стикеровке товара вы можете здесь: https://lk-korvet.ru/stikerovka. В компании вам предоставят качественные услуги в этой сфере. Обращаясь сюда, вы можете не волноваться о соблюдении всех правил сортировки, которые указаны в законе про защиту прав потребителя.

Что такое стикеровка товара

Говоря простыми словами, стикеровка товара – перевод всей необходимой информации об изделии с языка производителя на государственный страны, в которой вы делаете покупку.

Информация, которая обязательно должна быть указана на стикере:



страна-производитель;



дата изготовления;



дата фасовки;



срок годности;



состав и комплектация;



условия хранения и транспортировки груза;



инструкция по применению;



штрих-коды;



рекомендованная цена;



информация об акциях;



любая другая информация по желанию заказчика;



Как вы сами можете увидеть и убедиться, на стикере указывают важные сведения и для реализатора, и для покупателей. Это не только удобно, но и необходимо для безопасности потребителя.

Какие задачи решают грамотно сделанные стикеры:



донесение информации о товаре до потребителя на понятном ему языке;



соблюдение закона о защите прав потребителя;



выявление подделки;



повышение узнаваемости продукции;



Теперь вы сами можете понимать, что стикеровка товара – не прихоть, а действительно необходимое действие. Нарушение правил стикеровки – нарушение закона Российской Федерации. Если вы заинтересованы в получении данной услуги на выгодных для себя условиях, вам стоит обратиться в компанию, которая обладает большим опытом работы в данной сфере. Специалисты ответят на все интересующие вопросы, что поможет принять правильное решение относительно сотрудничества. Стоимость данной услуги вполне доступная.