Ушла из жизни бессменная главный редактор детского журнала Мурзилка Татьяна Андросенко. Она возглавляла издание с 1985 года. О смерти женщины сообщили представители журнала на его ..

Ушла из жизни бессменная главный редактор детского журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко. Она возглавляла издание с 1985 года.О смерти женщины сообщили представители журнала на его официальном сайте. Точная причина смерти Андросенко пока неизвестна, однако в последнее время она страдала от тяжёлого заболевания. На момент кончины ей было 74 года. Сотрудники "Мурзилки" отметили, что её уход станет "большой утратой для всего литературного сообщества", передаёт телеканал "".