В настоящее время в адрес ОАО «РЖД» направлено требование о добровольном возмещении экологического ущерба.

Межрегиональное управление по Ивановской и Владимирской областям провело административное расследование в отношении ОАО «РЖД» по факту схода железнодорожного состава с рельс в районе станции Новки Камешковского района Владимирской области. Как было установлено, в результате аварии произошел сброс мазута, что повлекло загрязнение почвы нефтепродуктами.Напомним, крушение грузового состава в ноябре 2020 года на станции «Новки-1» в Камешковском районе. Сошли с рельсов 10 цистерн с мазутом. В результате аварии .По данному факту Управлением возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены на рассмотрение по подведомственности в Камешковский районный суд Владимирской области. ОАО «РЖД» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Выполнение предписания находится на контроле инспекторов.Кроме того, сотрудниками Управления рассчитан размер вреда, нанесенного почвам. Его сумма составила 32 млн 454 тыс. 862 рубля. В настоящее время в адрес ОАО «РЖД» направлено требование о добровольном возмещении экологического ущерба.