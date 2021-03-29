Расследование уголовного дела по факту гибели человека и крушении поезда - продолжается.

В 32,5 млн рублей оценил Росприроднадзор ущерб окружающей среде от разлива мазута в результате схода с рельсов цистерн на станции Новки-1. В адрес РЖД направлено письмо о добровольном возмещении ущерба.Напомним, что 16 ноября в 14:07 на перегоне Новки-1 – Тереховицы с путей сошли 35 из 54 вагонов ж/д состава. В результате произошедшего погиб 51-летний дорожный мастер. Возбуждено уголовное дело.По информации МЧС, нефтепродуктов на месте происшествия составила более 10 тысяч квадратных метров. В декабре специалисты Росприроднадзора сообщили о десятикратном превышении предельно допустимой концентрации топлива в пробах почвы.Ещё в начале декабря Росприроднадзор дело об административном правонарушении. Материалы направлены на рассмотрение в Камешковский районный суд. В адрес РЖД направлено предписание об устранении выявленных нарушений.Добавим, что уголовного дела по факту гибели человека и крушении поезда - продолжается.