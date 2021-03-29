МЧС напоминает о недопустимости выхода на лёд в весеннее время года.

Владимирское МЧС напоминает о недопустимости нахождения детей без присмотра вблизи водоёмов.С наступлением оттепели лёд на озёрах и реках стремительно тает, а значит возрастает опасность несчастных случаев на воде.Как сообщает пресс-служба МЧС, толщина ледяной глади сейчас варьируется от 8 до 60 сантиметров. В отдельных местах образуются промоины и закраины.По данным статистики, только в 2020 году во Владимирской области на водоёмах погибли три ребёнка.Главное управление МЧС России напоминает родителям о необходимости разъяснения детям элементарных правил безопасности.«Не допускайте их выхода на весенний лёд и не выходите сами, чтобы не подавать отрицательный пример», - добавили в ведомстве.