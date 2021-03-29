В воскресенье за несколько часов работы инспекторами ДПС выявлено 43 нарушения.

С начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории Камешковского района наблюдается рост аварийности с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения (с 0 до 3 автоаварий). В целях пресечение фактов «нетрезвой» езды и других нарушений, допускаемых водителями, 28 марта сотрудниками УГИБДД УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району проведены специальные рейдовые мероприятия.В рамках проведения профилактических мероприятий проверено 328 водителей транспортных средств.В результате проведенной работы инспекторами выявлено 14 нарушений, предусмотренных ст. 12.37 КоАП РФ, 9 нарушений по ст. 12.7 КоАП РФ, 5 – ст. 12.6 КоАП РФ, 3 – ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.Кроме того, полицейские выявили нарушения, предусмотренные ст. 12.2 КоАП РФ, 12.5 КоАП РФ, 12.7 КоАП РФ, ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ и прочие, а также один факт повторного управления транспортом в нетрезвом состоянии, что является уголовно наказуемым деянием.Всего за несколько часов работы в Камешковом районе выявлено 43 нарушения.Всем нарушителям инспекторы ДПС напомнили о строгом соблюдении Правил дорожного движения, обеспечении личной безопасности на дорогах.Также сотрудники полиции напомнили водителям об ответственности, предусмотренной законодательством за дачу взятки должностному лицу. Госавтоинспекторы акцентировали внимание на том, что подобные противоправные деяния уголовно наказуемы и виновный может быть привлечен к ответственности как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы.Проводимые мероприятия будут продолжены в дальнейшем и в других районах области.