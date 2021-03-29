К ликвидации происшествия привлекалось 4 единицы техники и 11 человек личного состава.

Ночью в Кольчугинском районе сгорело 700 метров заброшенного здания.В 02:12 29 марта в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Кольчугинском районе в посёлке Большевик на улице Дорожная горело неэксплуатируемое сооружение.Пожарные потушили пламя на площади 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации происшествия привлекалось 4 единицы техники и 11 человек личного состава.Причины возгорания выясняются.