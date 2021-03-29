Десять причин, почему Новогодняя ёлка лучше, чем женщина:
1. Новогоднюю ёлку не волнует, сколько Новогодних ёлок у вас было до неё.
2. Ей совершенно пофигу, если вы будете использовать всякие экзотические электрические приспособления.
3. Вы можете связать Новогоднюю ёлку, бросить её на заднее сиденье машины и перевозить её таким образом.
4. Вы можете потрогать Новогоднюю ёлку, прежде чем забирать её домой.
5. Новогодняя ёлка спокойно относится к тому, что вы смотрите футбол
весь день.
6. Новогодняя ёлка не рассердится, если вы разобьёте какое-нибудь её украшение.
7. Вы совершенно спокойно можете заглянуть под любую Новогоднюю ёлку, не опасаясь за последствия.
8. Когда вам больше не нужна Новогодняя ёлка, вы можете просто выбросить её.
9. Новогодняя ёлка не
еще анекдот!