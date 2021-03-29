В ночь на 29 марта в поселке Большевик Кольчугинского района сгорело неэксплуатируемое здание. Пожарные прибыли на место. Постройка горела открытым пламенем на большой площади. Огнеборцы

В ночь на 29 марта в поселке Большевик Кольчугинского района сгорело неэксплуатируемое здание. Пожарные прибыли на место. Постройка горела открытым пламенем на большой площади. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 700 квадратных метрах. Никто не пострадал. Тушили пожар 11 человек и 4 спецмашины. Причину пожара выясняют дознаватели. Фото МЧС области.