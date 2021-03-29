Губернатор Костромской области Сергей Ситников провел заседание штаба по строительству социально значимых объектов в регионе. Речь шла о возведении школ, детских садов, медучреждений. В ..

Губернатор Костромской области Сергей Ситников провел заседание штаба по строительству социально значимых объектов в регионе. Речь шла о возведении школ, детских садов, медучреждений.В Костроме завершается строительство нового корпуса онкологического диспансера. На втором и третьем этажах здания уже появилась мебель и установлено медоборудование, готовы палаты. Началась проверка кислородной станции. Дважды проведены испытания линейных ускорителей. Получен протокол радиационной безопасности. Остались работы по благоустройству прилежащей территории. Сдача объекта планируется в мае.Летом в Костроме планируют сдать школу на 1000 учеников на улице Профсоюзной. Объект находится в высокой степени готовности.«Инициатива главы региона по привлечению к завершению строительства социально значимых объектов студотрядов позволит ускорить завершение работ в учреждении. С подрядчиком уже проведены переговоры по этому вопросу», - отметил глава администрации Костромы Алексей Смирнов.По предварительной информации пресс-службы обладминистрации, подрядчик готов принять летом около 60 студентов. Вопросы их размещения и питания уже прорабатываются.Напомним, что задачу сформировать студенческие строительные отряды для работы на социально важных объектах поставил губернатор Сергей Ситников. Местным чиновникам поручено совместно с подрядчными организациями подготовить необходимую базу для привлечения студентов колледжей и техникумов.