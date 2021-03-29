Основная задача мероприятия – привить детям необходимые навыки безопасного поведения на дорогах, дать возможность увидеть и осознать опасность на дороге и возможность ее избежать...

Более 200 детей вместе со своими родителями приняли участие в масштабном профилактическом и просветительском мероприятии, организованным Департаментом образования и науки города Москвы при поддержке столичной ГИБДД.Фестиваль проводился в рамках совместной работы Госавтоинспекции города Москвы и Департамента образования и науки города Москвы. Основная задача мероприятия – привить детям необходимые навыки безопасного поведения на дорогах, дать возможность увидеть и осознать опасность на дороге и возможность ее избежать, популяризация соблюдения норм дорожной безопасности, знакомство с повседневной деятельностью службы ГИБДД Москвы.Организатором акции традиционно стал «Центр дополнительного образования «Юный автомобилист» Колледжа связи № 54 им. В.П. Вострухина при Департаменте образования и науки столицы.Для школьников были организованы соревнования по юношескому автомногоборью, тематические лекции по безопасности дорожного движения и практические мастер-классы по управлению транспортными средствами.Автоинспекторы познакомили и рассказали детям о предназначении устройств патрульного автомобиля, какую используют экипировку и спецсредства в повседневной работе.В рамках фестиваля начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД Москвы подполковник полиции Любовь Высоцкая провела для ребят лекцию на тему: «На дороге нет чужих ошибок», в ходе которой акцентировала внимание школьников на необходимости быть ответственными при участии в дорожном движении, соблюдать правила перехода проезжей части, а также рассказала об основных ошибках, допускаемых как водителями, так и пешеходами на дорогах. Еще одной актуальной темой для разговора стало строгое соблюдение правил использования индивидуальных колесных средств передвижения (сигвеи, самокаты, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса), а также управление вело- и мототранспортом.В завершение праздника для гостей мероприятия были организованы показательные выступления юных мото- и автоспортсменов, а также полевая кухня и чаепитие.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81